EX ROSSAZZURRI – Ricchiuti: “Catania, andava evitata l’esclusione a tre giornate dalla fine”

L’ex rossazzurro Adrian Ricchiuti, intervistato da TuttoC.com, torna a parlare del fallimento del Catania: “Un dispiacere unico per tutti, soprattutto per la città. Da dove ripartire? Da un imprenditore che prenda seriamente a cuore le sorti del club. Esclusione della squadra? Andava evitata a tre giornate dalla fine, la situazione economica del Catania era chiara a tutti da tanto tempo. Si sarebbe giocato il derby col Palermo, per una città come Catania sarebbe stato importante”.

