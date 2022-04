ACCADDE OGGI (Video): 21 aprile 2012, Atalanta ko a Catania. Il gol di Gomez è super

21 aprile 2012, Serie A. L’Atalanta scende in campo contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Il risultato premia la formazione dell’Elefante, vittoriosa per 2-0. Successo meritato per la squadra allenata da Vincenzo Montella, recante la firma di Alejandro Gomez e Felipe Seymour, autori dei gol rispettivamente al 31’ e ’85.

Esordio assoluto in Serie A per Terracciano a difesa dei pali. Il match visse una mezz’ora di equilibrio con l’Atalanta che tenta di imbastire trame di gioco mentre il Catania è pronto a ripartire velocemente. Terracciano dà sicurezza ai compagni compiendo uscite senza sbavature. Non ci sono vere e proprie occasioni da rete fino allo spendido gol di Gomez, che fulmina il portiere atalantino da distanza siderale. L’Atalanta reagisce subito al gol preso e prova a trovare il pareggio fino al 45′. Ma i bergamaschi non tirano mai realmente in porta: Gabbiadini al 33′ non arriva su una palla invitante e manca la girata verso la rete. Molto più concreto il Catania che sfiora il raddoppio in due occasioni.

Al 34′ Bergessio calcia dal limite dell’area piccola dopo un’azione veloce e un assist di Seymour: una deviazione gli nega la gioia del gol. Altra grossa chance al 43′: punizione precisa di Lodi e in area ospite svetta la testa di Legrottaglie ma la palla si spegne alla base del palo alla sinistra di Consigli. L’Atalanta, dopo un’occasione mancata da Bonaventura, crea pochi pericoli e nel finale accusa una stanchezza lampante. Il Catania ha più gamba e al 40′ trova la rete che chiude i conti. Consigli salva due volte su Catellani, ma è indeciso dopo la seconda respinta: esce dai pali cercando di bloccare la palla ma questa viene rimessa al centro dove per Seymour è un gioco da ragazzi insaccare.

VIDEO: gli highlights della partita

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***