ACCADDE OGGI: 6 aprile 2008, splendido esordio di Zenga a Catania

6 aprile 2008. Ottimo l’esordio di Walter Zenga sulla panchina del Catania contro il Napoli, in Serie A: la prima delle sette finali salvezza va come meglio non potrebbe per i rossazzurri. La squadra di Reja non entra mai in partita, infilzata dalle reti di Colucci, Spinesi e Vargas e si rende pericolosa (tre pali con Savini, Pazienza e Lavezzi ndr) solo a risultato acquisito.

Già al 4′ una punizione di Colucci taglia tutta l’area e si infila alle spalle di Gianello senza ulteriori tocchi. Gli etnei insistono: Savini si fa scavalcare da un lancio dalle retrovie, permette a Sardo di involarsi sulla destra e crossare in mezzo per Spinesi. Semplicissimo, per il numero 24 rossazzurro, battere nuovamente l’incolpevole Gianello. L’inizio di ripresa dei partenopei non è migliore del primo tempo: al 3′ Vargas fa ciò che vuole in area e, dopo aver ciccato la prima conclusione, realizza di sinistro il gol del 3-0. Il Napoli sfodera un minimo di orgoglio nel corso della ripresa, ma il risultato non cambia. Vince il Catania, con pieno merito.

VIDEO: gli highlights della partita

