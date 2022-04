ACCADDE OGGI: 23 aprile 2011, il Catania ferma la Juve. Lodi gela Buffon a Torino

23 aprile 2011. Prezioso punto conquistato dal Catania a Torino. Avversaria, in Serie A, la Juventus. Addio sogni di Champions per i bianconeri, che si portano in vantaggio 2-0 dopo 35′, grazie ad una doppietta di Del Piero, poi la squadra di Delneri è riuscita a farsi rimontare nel finale da un Catania mai domo. Prima Gomez, quindi una strepitosa punizione di Lodi all’ultimo secondo hanno gelato l’Olimpico per il definitivo 2-2. E pensare che, all’intervallo, la sfida sembrava già archiviata.

Un rigore generoso e una rete fortunosa avevano regalato ai bianconeri un 2-0 che sembrava dare il là ad un successo agevole, ma non è stato affatto così. Il Catania del ‘Cholo’ Simeone non ha mollato, giocando con una massiccia dose di grinta e determinazione, venendo premiato al fotofinish. La Juventus ha sprecato qualche contropiede importante nel finale, ma nel finale è maturato un risultato giusto.

GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

TABELLINO PARTITA

Juventus (4-4-2): Buffon; Motta (1′ st Sorensen), Bonucci, Barzagli, Grosso; Krasic, Aquilani, Melo, Marchisio; Del Piero (30′ st Pepe), Matri (22′ st Toni). A disp.: Storari, Traoré, Sorensen, Giandonato, Salihamidzic. All.: Delneri

Catania (4-2-3-1): Andujar; Alvarez (41′ st Schelotto), Silvestre, Spolli, Capuano; Carboni, Ledesma (14′ st Lodi); Izco (1′ st Bergessio), Ricchiuti, Gomez; Maxi Lopez. A disp.: Kosicky, Terlizzi, Marchese, Pesce. All. Simeone

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 19′ rig., 38′ Del Piero (J), 36′ st Gomez, 49′ st Lodi (C)

Ammoniti: Motta, Grosso, Melo (J), Spolli, Silvestre, Ledesma, Carboni (C)

