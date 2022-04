ACCADDE OGGI: 30 aprile 2017, il Catania cala il tris al Siracusa di Sottil

30 aprile 2017. Un Catania all’inseguimento dei Play Off di Lega Pro si aggiudica il derby contro i rivali del Siracusa, vincendo allo stadio “Angelo Massimino” con grinta e determinazione.

Gli aretusei non impensieriscono più di tanto i padroni di casa che già al 13’ passano con Mazzarani: il destro in diagonale non lascia scampo a Santurro (attuale portiere degli etnei, ndr). Nel recupero del primo tempo, raddoppio con Di Grazia che conclude di potenza su un preciso assist dalla trequarti. Ad inizio ripresa arriva il tris di Gil Drausio che sfrutta la terza dormita difensiva per gli uomini allenati dall’ex rossazzurro Andrea Sottil. Poi, cresce il Siracusa. Nel finale Scardina entra nel tabellino dei marcatori rendendo meno amara la sconfitta per gli ospiti. Vince 3-1 il Catania di Giovanni Pulvirenti tornando al successo 25 giorni dopo il successo di misura ai danni della Virtus Francavilla.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DEL DERBY

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 13’ Mazzarani, 45’+2 Di Grazia, 53’ Drausio, 80’ Scardina

CATANIA (4-4-1-1): Pisseri; Parisi, Drausio (57’ De Rossi), Marchese, Djordjevic; Di Grazia, Bucolo, Scoppa, Manneh (77’ Baldanzeddu); Mazzarani; Pozzebon (91’ Barisic). A disp.: Spataro, Mbodj, Di Stefano, Maccioni, Rizzo, Russotto, Tavares. All. Pulvirenti.

SIRACUSA (4-2-3-1): Santurro; Brumat, Turati, Cossentino, Malerba (46’ Dentice); Palermo, Spinelli (66’ Longoni); De Silvestro, Catania, Valente (59’ Azzi); Scardina. A disp.: Gagliardini, Sciannamè, Diakitè, Giordano, Toscano, Russo, Dezai, Persano. All. Sottil.

ARBITRO: Balice di Termoli (D’Alberto-Bolazzi)

NOTE: ammoniti Malerba, Pozzebon, Parisi, Brumat, Cossentino.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***