ACCADDE OGGI (Video): 5 aprile 2014, giornata dell’orgoglio rossazzurro in via Etnea

Un corteo rumoroso e pacifico caratterizzava il pomeriggio in via Etnea. Era il 5 aprile 2014. Il Catania militava in Serie A ma si avviava verso la caduta in B dopo anni di successi e risultati memorabili.

“Non una protesta, ma una giornata per rivendicare l’orgoglio rossazzurro“, ribadirono i leader del tifo organizzato. Nessun coro contro la squadra, ma furono tanti gli interrogativi sugli errori commessi dalla proprietà del Calcio Catania. “Ci saremo anche in B, perché a differenza dei perbenisti che pensano che il calcio sia solo la massima serie, noi siamo orgogliosamente provinciali”, le parole dei tifosi raccolte allora dalla redazione di ctzen.it. Situazione andata ad aggravarsi nel tempo, testimonianza di un declino da cui, purtroppo, ancora oggi l’Elefante non si è ripreso.

