ASS. PARISI: “Catania, speriamo di procedere con l’assegnazione a luglio. La palla passa a noi. Torre del Grifo…”

Per capire quali saranno i prossimi passaggi per l’elaborazione del nuovo bando per il rilancio del calcio a Catania e come si sta muovendo Palazzo degli Elefanti, il QdS.it ha intervistato l’assessore allo sport Sergio Parisi:

“Stiamo analizzando le esperienze più recenti di Novara, Bari e soprattutto Palermo, perché riteniamo possa essere un modello cui fare riferimento. Nel frattempo stiamo sentendo i vertici della FIGC. Ieri, ad esempio, ho dialogato con il presidente regionale Morgana, anche perché, a determinate condizioni previste dalle NOIF (norme organizzative interne della FIGC, ndr), si potrà ripartire dalla Serie D. Nei prossimi giorni faremo anche una delibera di giunta al fine di avviare ufficialmente il percorso – tramite richiesta alla federazione – per poter elaborare la manifestazione di interesse”.

“Il triste epilogo che ha visto l’esclusione della squadra dal campionato ci dà, almeno, qualche settimana di vantaggio. Stiamo accelerando i tempi per fare in modo di avere la squadra a metà estate. Speriamo, insomma, di procedere con l’assegnazione nel mese di luglio. Chiaramente tutto è vincolato alle determinazioni della FIGC, ma riteniamo che non ci saranno problemi in tal senso. Adesso la palla passa a noi, cercheremo di mantenere il massimo rigore possibile per quel che concerne la futura gestione della squadra rossazzurra. Fino ad ora, purtroppo, siamo dovuti rimanere in un silenzio forzato per rispettare, com’era giusto che fosse, il lavoro del tribunale”.

“É chiaro, precisa, che chi ha avuto esperienze precedenti non potrà partecipare. Al di là dei nomi, nessuno dei soggetti che hanno determinato questo triste epilogo potrà essere parte in causa. Sarà questo il primo vincolo. Canone di locazione per Torre del Grifo? Ho parlato per grandi linee con il responsabile del Credito Sportivo, non credo che si possa fare. Torre del Grifo seguirà l’iter che deciderà il Credito Sportivo stesso. Escludo che si possa collegare alla vicenda del Catania, perché ormai non esiste più alcun vincolo”.

