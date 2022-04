BUCOLO (Potenza): “Catania, spero in una soluzione che porti beneficio e non per tappare i buchi”

Quello di domenica sarà inevitabilmente un match dal sapore molto particolare per il centrocampista Rosario Bucolo. Catanese ed ex Catania, darà tutto in campo provando a conseguire un risultato importante per la sua squadra, affrontando un avversario di cui è sempre stato tifoso ed appassionato. Queste le parole di Bucolo sulla pagina Facebook di Ufficio Stampa Basilicata nel corso della trasmissione Potenza Rossoblu, evidenziate dalla nostra redazione:

“La situazione del Catania è particolare. Da spettatore non ci capisco niente. Da un pò di tempo va avanti, saranno gli addetti ai lavori ad eliminare ogni tipo d’incomprensione e fare chiarezza. Auguro che tutto si sistemi nel modo migliore per Catania che è la mia città, la squadra in cui sono cresciuto. Tutti sperano in una soluzione che porti beneficio al Catania, ma non semplicemente per tappare i buchi”.

“Come migliorare la nostra classifica? I numeri parlano per noi, c’è stato un cambio di marcia all’interno di un percorso importante. I nostri giovani sono cresciuti tanto nelle proprie qualità, nel loro modo di stare in campo. Siamo consapevoli della classifica e di essere in lotta per la salvezza. La squadra c’è, cresce. Col Palermo ad esempio non ricordo che gli avversari abbiano creato tanto, ci siamo divertiti e la gente pure, li abbiamo messi sotto. Ragioniamo di partita in partita e andiamo avanti”.

