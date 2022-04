CALCIO SICILIANO – Baldini (all. Palermo): “Volevo giocare il derby. Catania, è stata una lenta agonia. Non è giusto”

Oggi Palermo e Catania sarebbero scese in campo per la disputa dell’atteso derby di Sicilia. L’allenatore rosanero Silvio Baldini, ex rossazzurro, ribadisce che avrebbe preferito di gran lunga giocare: “Purtroppo, estromettendo il Catania a tre giornate dalla fine, il campionato non ha più la sua regolarità, questo dispiace. Mi sarebbe piaciuto oggi giocare questa partita perchè l’antagonismo tra Palermo e Catania è l’essenza del calcio. I piccoli tifosi si avvicinano al calcio sapendo che esistono questi tipi di partite. Hanno fatto arrivare il Catania a tre giornate dalla fine, non capisco il perchè. Mi dispiace moltissimo questa fine per il Catania, gliel’hanno fatta fare attraverso una lenta agonia. Non è giusto”.

