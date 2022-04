CALCIO SICILIANO – Marconi (Palermo): “Sognavo di giocare il derby col Catania in un ‘Barbera’ pieno…”

Così il centrale difensivo del Palermo Ivan Marconi sulla cancellazione del Catania dal campionato: “Sinceramente il mio piccolo sogno da quando sono arrivato qua era quello di giocare un Palermo-Catania con lo stadio pieno. Il derby non si giocherà e provo dispiacere, ma non è colpa nostra nè dei giocatori del Catania. Ci sono cose che vanno al di là del calcio e non si possono comandare. Dispiace perchè ci sarebbe stato l’entusiasmo giusto per affrontare questo tipo di partita. Avremmo avuto tutto da perdere perchè magari loro avrebbero messo il cuore oltre l’ostacolo, ma questo non doveva destarci nessun tipo di timore perchè noi ci stiamo preparando gara dopo gara al meglio”.

