CATANIA: esclusione o prosecuzione dell’attività, adesso la palla passa alla Lega Pro

Dopo il comunicato stampa del Tribunale fallimentare etneo che ha formalmente decretato la fine della trattativa con Benedetto Mancini per l’acquisizione del ramo calcistico aziendale del Calcio Catania, i vertici della Lega Pro hanno ricevuto la richiesta da parte della Curatela di un eventuale contributo di natura economico-finanziaria straordinario per garantire la regolare prosecuzione del campionato in corso. Adesso è tutto nelle mani della Lega presieduta da Francesco Ghirelli, che sta valutando il da farsi. Da tale decisione passa l’esclusione o meno del Catania dal campionato, quando mancano poche giornate alla conclusione. Permane ancora, dunque, il rischio che il Catania venga escluso con annesso stravolgimento della classifica del girone C di Serie C 2021/22. Si attende il responso della Lega. Qualora la risposta fosse affermativa, invece, proseguirebbe la gestione societaria dei curatori fallimentari in esercizio provvisorio.

