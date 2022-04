CATANIA-LATINA: designato Calzavara, precedenti e statistiche arbitro in Serie C

Sono stati designati gli arbitri per la 17/a giornata di ritorno di Serie C. Dirigerà l’incontro Catania-Latina, in programma domenica e valevole per il girone, il sig. Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Pietro Pascali (Bologna) e Antonio Marco Vitale (Ancona). Quarto ufficiale Giuseppe Rispoli (Locri).

Nessun precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” lombardo. Si registra, invece, una partita del Latina arbitrata da Calzavara: il 2-2 maturato sul campo della Turris, in Serie D, il 3 novembre 2019 con i pontini che risposero nel secondo tempo al doppio svantaggio con due reti siglate da Claudio Scorsetti.

In Serie C Calzavara – categoria nella quale è stato promosso due anni fa dopo l’esperienza nella CAN D – registra 22 presenze (5 nel girone A, 9 nel girone B, 7 nel girone C e 1 in Coppa Italia), 122 ammonizioni comminate (31 nel girone A, 47 nel girone B, 39 nel girone C e 5 in Coppa Italia), 2 espulsioni (1 rossi diretti, 1 doppia ammonizione) e 6 rigori assegnati (2 nel girone A, 1 nel girone B, 3 nel girone C). Il bilancio nel gruppo C è di 4 vittorie per le squadre di casa (tra cui il derby Catania-Palermo sopracitato), 1 pareggio e 2 successi esterni. L’ultima partita arbitrata nel raggruppamento meridionale è Foggia 3-2 Picerno (13 marzo 2022).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***