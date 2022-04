CATANIA: tra passato e futuro, primo step completato. Adesso si attende la risposta della FIGC

Work in progress alle pendici dell’Etna. Dopo la scomparsa definitiva del Calcio Catania S.p.A. e l’estromissione anticipata dal campionato di terza serie, la città etnea sta vivendo una dicotomia di emozioni, divisa tra lo sconforto dettato dalla fine di 75 anni di storia e la speranza verso un futuro ancora tutto da scrivere ma già ricco di sogni ed aspettative. In queste ultime ore tutti i dipendenti della defunta società sportiva hanno dovuto raccogliere i propri effetti personali e sgomberare definitivamente le stanze di Torre del Grifo.

Tanta la commozione per coloro i quali hanno visto nascere uno dei fiori all’occhiello infrastrutturali della nostra Isola (e non solo), vero motivo di vanto ed orgoglio per i colori rossazzurri. Purtroppo le deficitarie gestioni economico-amministrative in seno al club di Via Magenta hanno intaccato anche il Village di proprietà del Credito Sportivo, resta da capire cosa ne sarà della struttura. Nel frattempo il Comune etneo ha già compiuto i primi passi per la rinascita sportiva della città di Catania. Dopo l’approvazione della giunta comunale, nella giornata di venerdì è stata inviata alla Federazione la formale richiesta d’iscrizione alla Serie D per la stagione 2022/23.

Il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, l’assessore allo sport Sergio Parisi ed il direttore del Servizio comunale Attività Sportive Fabio Finocchiaro, sfruttando l’articolo 52 comma 10 delle NOIF, hanno posto l’accento sulla tradizione calcistica cittadina, sul bacino d’utenza della decima città d’Italia e sulla grandissima passione che circonda da sempre i colori rossazzurri. Adesso si attende la risposta della FIGC che, in caso di esito favorevole, decreterà la nascita di un nuovo titolo sportivo e consentirà al Catania di ripartire direttamente dai Dilettanti. Successivamente il Comune dovrà elaborare un bando attraverso il quale inserire tempi, modalità e requisiti da dover rispettare per ottenere il titolo e consegnare una nuova realtà calcistica a tinte rossazzurre. La speranza è che si riparta almeno dalla D e si presentino soggetti seri e realmente interessati a riportare in alto il principale sodalizio sportivo cittadino.

