CATANIA SOCIAL – Di Marzio, la moglie: “Ricostruite un futuro all’altezza del glorioso passato”

Facile aspettarsi, se fosse stato ancora in vita, il pensiero di Gianni Di Marzio relativamente alla cancellazione del Catania dal calcio professionistico quando mancavano poche giornate al termine del campionato di Serie C. Lo ha fatto per lui la moglie Tucci, postando il seguente messaggio su Facebook: “Abbiamo scritto insieme la storia del Catania e nessuno potrà cancellare quei meravigliosi momenti e queste fantastiche immagini: adesso, per rispetto nei confronti della città, ricostruite con serietà un futuro all’altezza del glorioso passato”. Di Marzio era davvero molto legato ai colori rossazzurri. Permise al Catania di conquistare la Serie A nel 1983 e lo portò sempre nel cuore, vivendo con amarezza le ultime difficili annate che hanno caratterizzato il percorso dell’Elefante.

