CATANIA SOCIAL – Piccolo: “Totale mancanza di rispetto, non era il finale che meritavate! Tifosi, mi avete trasmesso qualcosa di unico”

Messaggio social di Antonio Piccolo. Anche dalle parole dell’ormai ex attaccante del Catania si legge rammarico ed amarezza per quel che poteva essere e non è stato. C’era tutta la volontà di portare a termine la stagione da parte dei calciatori rossazzurri, che sognavano il raggiungimento dei playoff.

“Questo non era il finale che mi ero immaginato – scrive Piccolo su Instagram – il finale che meritavate! Vedere finire così una storia gloriosa fatta di passione, sudore, sacrificio, attaccamento viscerale alla propria terra, ai propri colori, alla maglia è stato una totale mancanza di rispetto da parte di chi queste emozioni non le capisce o meglio se ne è sbattuto altamente! Grazie a voi TIFOSI che ci siete stati sempre vicini e ci avete supportato in ogni modo!!! Il vostro amore ci è arrivato in ogni istante! Mi avete trasmesso qualcosa di unico! Grazie a chi a Torre del Grifo, dall’hotel alla cucina, dai ragazzi della guardiola ai manutentori, che non ci hanno fatto mancare mai nulla! Grazie a Peppe e Grazia, i nostri magazzinieri, che per stare dietro a noi hanno passato le pene dell’inferno! Grazie ad Emanuele, il centro di ogni cosa! Grazie allo staff tecnico che ci ha aiutato a superare ogni difficoltà! Grazie ai miei compagni di squadra, Uomini veri, per aver lottato sempre insieme!!! Grazie Catania”.

