CATANIA SOCIAL – Pino: “Ho pianto più volte. Con questa maglia sono diventato uomo. Ti amo, Catania”

Lungo messaggio social di Simone Pino. Quella di Avellino è stata la sua ultima partita disputata con la maglia del Catania. Adesso che l’avventura si è ufficialmente conclusa, il giovane difensore catanese scrive il pensiero seguente:

“Si conclude così, nel peggiore dei modi questa mia esperienza in Rosso Azzurro. Non sono una persona a cui piace esprimere i propri pensieri tramite social, ma in questo caso, sento dal più profondo del mio cuore di dover scrivere qualcosa.

Inizio col dire che in questo momento trovo molte difficoltà ad esternare pienamente tutte le mie emozioni. Ho passato ben 8 anni nella squadra della mia città. Ricordo ancora come fosse ieri l’enorme emozione che provai quando all’età di 11 anni dopo aver fatto il provino col Catania aspettavo con ansia la sua chiamata per avere l’onore di iniziare a far parte di questa grande società. Il percorso è stato lungo e ovviamente non sempre in discesa ma sicuramente ci tengo a ringraziare enormemente il Calcio Catania perché mi ha permesso di crescere sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano, da bambino mi ha fatto diventare uomo.

Il 25 ottobre ho esordito da calciatore professionista con questa maglia, è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Ho sognato diverse notti di esordire anche al Massimino, ma purtroppo il destino non ha voluto che ciò accadesse. Oggi, invece, è stato una dei giorni più brutti della mia vita, non vi nego di aver pianto più volte e di non aver avuto la forza di scrivere subito. Ho preferito far passare un paio d’ore perché non riesco ad accettare l’assurdità della situazione e che tutto sia finito in questo modo, non lo merita la città, non lo meritano i tifosi che sono straordinari e vederli piangere mi fa comprendere ancora di più la loro passione e l’importanza di questa maglia, e non lo merita questo gruppo straordinario di cui ho fatto parte e a cui rivolgo un ringraziamento speciale, grazie al mister, grazie allo staff tecnico e grazie ai miei incredibili compagni di squadra.

Sono convinto che risorgerai dalle tue ceneri più forte di prima. Spero con tutto me stesso di poter giocare nuovamente con te nel posto in cui meriti di stare, cioè in serie A!! Forza Catania sempre, ti amo

U russu come u focu ra muntagna

L’azzurru come u cielu e come u mari

Culuri ca mi fanu n’ammurari

E beddi come a chiddi non cinnè

Alè alè Catania”.

