CATANIA SOCIAL – Provenzano: “Grazie Catania. Rimarrà sempre il rammarico di non avere completato quanto costruito”

Il centrocampista palermitano Alessandro Provenzano fatica a metabolizzare quando successo, ringraziando Catania – via social – per le emozioni vissute: “Ho fatto passare qualche giorno perché ancora adesso non riesco a metabolizzare quanto è successo. È stato un anno di sacrifici ma pieno di emozioni e soddisfazioni. Nessuno potrà toglierci ciò che di buono abbiamo fatto e il legame che si è creato con la città e i tifosi catanesi. Rimarrà sempre il rammarico di non aver completato quanto di buono costruito e la possibilità di giocarci i meritati playoff. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, i miei splendidi compagni, il mister, lo staff tecnico, sanitario e i nostri tifosi per questo anno bellissimo ..ma non doveva finire così! Grazie Catania”.

