CATANIA SOCIAL – Russotto: “Grazie ragazzi, ne è valsa veramente la pena”

“Se qualcuno mi facesse la fatidica domanda: ”Ne è valsa la pena?”..io risponderei : “Ne è valsa la pena….NE È VALSA VERAMENTE LA PENA…..”! Grazie ragazzi”. Poche righe ma dense di significato, via Instagram, per l’attaccante Andrea Russotto. Lui che nella passata stagione aveva scelto di tornare a Catania per avvicinarsi alla famiglia e consolidare il legame profondo con i colori rossazzurri. Quest’anno è rimasto alle pendici dell’Etna. Sarebbe stato molto più semplice abbandonare la nave nel mercato di gennaio. Ha preferito portare a termine la missione di mettersi a disposizione del Catania fino a quando c’era la possibilità di farlo. Per rispetto nei confronti di tifosi e squadra. Un gesto che vale più di mille parole.

