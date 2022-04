CATANIA SOCIAL – Simonetti: “Vissuto un capitolo speciale della mia vita, auguro il meglio a questa grande squadra”

Il centrocampista Pier Luigi Simonetti ha trascorso gli ultimi giorni nella città dell’Elefante. Anche per lui è arrivato il momento dei ringraziamenti per avere vissuto un’esperienza dall’epilogo amaro ma intensa. Queste le sue parole via social: “Ho preso più tempo per godermi questi ultimi giorni in questa splendida città. Ringrazio tutte le persone che hanno reso speciale questo capitolo della mia vita, anche se non è durato quanto volevo. È stato molto bello e intenso. Dispiace molto non aver potuto giocare il nostro derby e non poter concludere una stagione particolare ma allo stesso tempo bellissima. Auguro, con tutto il cuore, il meglio a questa grande squadra e alle persone che ne hanno fatto parte. Vi voglio bene. Grazie di tutto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***