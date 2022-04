CATANIA: stagione ’21/22 trampolino di lancio per molti ex rossazzurri

L’esclusione dal torneo di Serie C ‘21/22 ha rappresentato l’epilogo finale di una sciagurata gestione economica-amministrativa sul piano aziendale che però, sul lato squisitamente sportivo, è stato contrastato dai risultati conseguiti sul rettangolo verde da mister Baldini ed i suoi ragazzi. Se il tecnico toscano è ripartito immediatamente dalla Serie B, accettando l’incarico del Vicenza, per la prossima stagione molti ex tesserati rossazzurri rappresenteranno dei veri e propri colpi di mercato a parametro zero.

Esaminando le prestazioni dei singoli atleti in tanti hanno dimostrato sul campo di poter fare la differenza in terza serie ed aspirando magari anche al salto di categoria. In difesa Juan Monteagudo, dopo un’avvio di stagione un po’ difficoltoso, ha migliorato esponenzialmente le proprie prestazioni, tanto da attirare su di sè le sirene della Serie B. Adesso che è svincolato non è detto che il salto di categoria non possa concretizzarsi, fermo restando che il ragazzo potrebbe anche accasarsi in una società di vertice della Lega Pro. Stesso discorso per l’ex Turris Filippo Lorenzini, approdato alle pendici dell’Etna soltanto per pochi mesi ma comunque in grado di dimostrare tutto il proprio valore proprio in coppia con il centrale argentino.

Già in tanti stanno bussando alla porta di Alessandro Albertini, stantuffo inesauribile sulla fascia destra e autore di una esaltante seconda parte di stagione. Anche Pinto e Zanchi troveranno facilmente squadra, rappresentando infatti due ottimi profili per la categoria nel ruolo di terzino sinistro. Considerando età e prospettive di crescita, Simone Pino potrebbe ritagliarsi il proprio spazio in terza serie. Tanti altri giovani promettenti sono appetiti da club anche di A e B, vedi Flavio Russo (direzione Sassuolo). Aldo Napolitano ha già firmato per l’Hellas Verona. Tolto Freddi Greco, già sotto contratto con il Vicenza, il protagonista indiscusso della mediana etnea è stato Giacomo Rosaia. Il centrocampista toscano si è rivelato uno dei leader tecnici e carismatici di questa squadra (vestendo anche il ruolo di capitano). Mister Baldini diverse settimane fa in conferenza stampa aveva affermato come per l’ex Cesena si sarebbero anche potute aprire le porte della cadetteria, dunque chissà che le dichiarazioni del tecnico non possano materializzarsi.

Stagione molto positiva anche quella disputata da Riccardo Cataldi, rappresentando il faro della mediana rossazzurra, pertanto sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Alessandro Provenzano rappresenta il classico usato sicuro al quale affidarsi mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo, mentre Pier Luigi Simonetti può essere identificato come quel giovane di prospettiva in grado di esaltarsi e fare la differenza con la giusta fiducia di tecnico e società. In attacco Moro e Biondi sono gli unici già contrattualizzati (rispettivamente con Sassuolo e Pordenone), mentre Simone Russini e Leon Sipos sono profili molto ambiti sia dai top club di Serie C che dalle formazioni cadette.

Russotto e Piccolo sono stati spesso colpiti da infortuni ma possiedono indiscutibili doti tecniche, possono e devono fare la differenza concludendo nel migliore dei modi la carriera. Ovviamente il calciomercato è sempre imprevedibile per cui non può nemmeno essere escluso che, in caso di ripartenza dai dilettanti e di un progetto realmente serio ed ambizioso, alcuni di questi ex rossazzurri non possano accettare l’eventuale proposta del nuovo Catania (su tutti il già citato Russotto e Mariano Izco, autentica bandiera etnea).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***