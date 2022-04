Diario di bordo, Day 18: l’attesa continua e sembra già interminabile

Il tempo è un fattore dal duplice volto. Da una parte il desiderio di bruciare le tappe, di accelerare i percorsi di assegnazione del nuovo titolo sportivo e arrivare alla costruzione di una squadra forte, magari in Serie D, Federcalcio permettendo. Dall’altra la necessità di coniugare questa spinta alla frenesia con i tempi tecnici dell’iter, che devono andare di pari passo con la chiusura dei campionati, con la meticolosità dei punti del documento che il Comune emanerà per valutare eventuali manifestazioni di interesse, oltre ai tempi effettivi necessari per costruire un sodalizio vincente.

Il tempo può sembrare un limite, ma è certamente anche una risorsa. Chiaro però che il tempo non va sprecato poiché non è infinito e in realtà bisogna lavorare già a ritmi intensi per non farsi trovare impreparati.

La città di Catania ha risposto a questa necessità di star vicini a questo percorso di ricostruzione da zero, in alcuni casi proponendo iniziative sia di richiamo per eventuali imprenditori, sia di aggregazioni per possibili forme di azionariato, se n’è parlato tanto in questi giorni. Anche in questo caso il tempo è una variabile che non si può eludere…

18 giorni dallo stop, c’è fermento, aria di novità ma i tempi per la ricostruzione non sono ancora maturi. Pazienza, fiducia e controllo. L’attesa continua.

