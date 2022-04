Diario di bordo, Day 19: una data, un obiettivo e una città “arrabbiata”

Giornata di ricorrenze, di eventi e di novità quella di oggi. Partendo dalle ultime notizie riportate dall’assessore allo sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, nel merito delle decisioni da parte della Federcalcio sulla richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie D di una eventuale compagine che abbia manifestato il proprio interesse ad investire sul calcio alle falde dell’Etna: il 18 maggio prima data da segnare in rosso sul calendario da parte degli appassionati, ancora arrabbiati per i fatti degli ultimi mesi e giustamente delusi per il fallimento e per la mancata salvezza del titolo sportivo. L’obiettivo in città è quello, ovviamente, di ripartire dal punto più alto possibile, dal campionato che potrebbe permettere un rilancio più veloce. Chiaramente questo punto inciderà anche sul numero e sulla qualità delle manifestazioni di interesse che potrebbero pervenire al Comune.

Catania vanta una tradizione calcistica importante dopo i diversi campionati di Serie A disputati consecutivamente, alcuni ex tesserati rossazzurri hanno spiccato il volo nel calcio che conta davvero. Tra questi sicuramente Walter Zenga e Diego Simeone, a cui oggi facciamo i migliori auguri essendo il giorno del loro compleanno. Dall’orgoglio di poter noverare nel passato professionisti di tal livello, Catania non vuole declassarsi e calcisticamente parlando pretende molto sin da subito per evitare i disastri degli ultimi anni.

Quindi i concetti chiave sono sempre gli stessi e li ribadiamo: una strutturata programmazione degli investimenti, messa nera su bianco, oltre ad un chiaro quadro dirigenziale e tecnico, potenzialità certificate e obiettivi dichiarati su scala pluriennale. Questo è ciò che serve per cambiare l’inerzia della città.

