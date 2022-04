ESCLUSIVA: Catania, disponibilità dal Nord Italia per un’eventuale manifestazione d’interesse

Delusione profonda a seguito del fallimento, prima, e della cancellazione dal campionato di Serie C, poi. Ma non è il momento di fermarsi. Bisogna leccarsi le ferite e andare avanti, ripartendo più forti di prima. Qualcosa si muove attorno al Catania con la speranza che imprenditori seri possano rilanciare il calcio ai piedi dell’Etna. Secondo informazioni raccolte in queste ore da TuttoCalcioCatania.com, un industriale del Nord Italia che fa capo ad un marchio in espansione con diversi negozi in giro per l’Italia ha dato la propria disponibilità ad avviare un’eventuale manifestazione d’interesse. Trattasi di un’azienda che produce calzature artigianali di alto livello, già inserita nel mondo del calcio con delle sponsorizzazioni. Il soggetto in questione non esclude la possibilità di avviare un progetto condiviso con componenti dell’imprenditoria locale, se ci saranno le condizioni. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

