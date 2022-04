EX ROSSAZZURRI – Baldini e Greco, esordio amaro a Vicenza

La scossa non c’è. Mister Francesco Baldini esordisce sulla panchina del Vicenza con una sconfitta nel campionato di Serie B. Ko interno contro il Perugia e strada verso la salvezza molto complicata per i biancorossi veneti, ad un passo dalla C senza passare dai playout. Dalmonte porta subito in vantaggio il Vicenza, Curado risponde al 17′. Nel corso della ripresa Segre ribalta il risultato. I padroni di casa reagiscono, Baldini si gioca anche la carta dell’ex rossazzurro Greco per dare maggiore brio alla manovra. Ma non basta. Il risultato non cambia fino al triplice fischio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***