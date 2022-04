EX ROSSAZZURRI – Jeda: “Catania e Palermo, ok entrambe ma mi aspettavo di più”

Nel corso di ‘4ChiacchiereCon’, format della piattaforma Eleven Sports, nei giorni scorsi il doppio ex di Catania e Palermo Jeda ha parlato brevemente del campionato delle due formazioni siciliane. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com: “Mi aspettavo qualcosina di più da entambe le squadre, soprattutto il Palermo nell’ottica di dare maggiore fastidio al Bari. Il Palermo nell’ultimo periodo è venuto fuori un pò meglio ma sia dal Catania che dal Palermo mi aspettavo di più. Avendo giocato nelle due piazze, con il pubblico che hanno è anche un dovere fare qualcosa di più in Serie C ma mi sono piaciute entrambe le squadre, trascinate da due attaccanti molto interessanti come Moro e Brunori”.

