EX ROSSAZZURRI – Liguori: “Catania, i tifosi non meritano tutto questo. Da Biagianti a Lodi, conservo ottimi ricordi”

Intervenuto nel corso di ‘ParliamoC’, format di Eleven Sports, l’ex attaccante del Catania Michael Liguori, ora in forza al Campobasso con cui ha vissuto una stagione da protagonista, commenta la vicenda ricordando anche i suoi trascorsi nella sponda rossazzurra siciliana. Queste le parole evidenziate da TuttoCalcioCatania.com: “E’ stata una brutta notizia, i tifosi catanesi non meritano questo. Spero che la società si rialzi prima possibile perchè non è bello sicuramente vedere il Catania in queste condizioni. La mia esperienza in rossazzurro? Ho giocato con Lodi. Sul calciatore nulla da dire, Ciccio è anche una persona fantastica. Mi ha sempre detto che i sacrifici e la voglia di arrivare non devono mai venire a mancare perchè senza fame non si arriva da nessuna parte. Mi sono trovato molto bene anche con capitan Biagianti e tutti gli altri componenti del gruppo. Ho ottimi ricordi e spero di ritrovare qualcuno di loro in altre squadre”.

