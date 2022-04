EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Ripartire da gente professionale. Tifosi Catania esemplari, il dilettantismo non fa paura”

L’ex calciatore del Catania Francesco Millesi commenta la notizia della cancellazione del Calcio Catania dal campionato di Serie C, ai microfoni di tuttoc.com:

“Troppa gente improvvisata nel mondo del calcio e la cosa più grave è che glielo permettono. Un imprenditore non ha nessun obbligo a prelevare una squadra di calcio oppure fare calcio, però è altrettanto vero che fare morire 75 anni di pagine è veramente triste. Baldini va apprezzato e ringraziato per quello che ha dato, nessun allenatore si sarebbe comportato così se non un catanese. Quando ci sono problemi fuori campo, il lavoro di campo diventa molto difficoltoso ma è stato bravo a combattere tra i due fronti e la squadra ha un merito strabiliante perché si sono comportati da veri eroi da grandi professionisti”.

“Serie inferiori? Catania ha già subito una cosa simile, il dilettantismo non fa paura perché la città vive di calcio per cui la categoria non li frenerà. Da dove ripartire? Innanzitutto da persone professionali, levando questa moda che esiste ormai nel calcio di assumere l’amico dell’amico ma personale con meriti. Ai tifosi dico ancora una volta di camminare a testa alta perché sono stati esemplari in tutto, hanno dimostrato l’attaccamento al Catania sia in casa che fuori, facendo tanti sacrifici. Questo è amore verso i colori della propria città, continuiamo tutti insieme a riscrivere un altro capitolo lasciando ai nostri figli e nipoti la responsabilità di difendere questi colori”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***