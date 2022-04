EX ROSSAZZURRI – Paolucci: “Catania, tornerai ed io ci sarò sempre. La ferità è grande, certi pupazzi…”

Oggi attaccante-dirigente del Manitoba, l’ex rossazzurro Michele Paolucci è stato intervistato su TMW Radio durante ‘Stadio Aperto’. Anche per lui non è facile accettare la cancellazione del Calcio Catania. Ecco quanto evidenziato da tuttomercatoweb.com: “Sono giorni brutti, ancora sono un po’ stordito da quanto è successo. Una città e un tifo del genere non doveva scomparire… Impossibile cancellare però i ricordi che quella realtà ha tramandato e sono orgoglioso di averne fatto parte. Oltre la squadra di Civitanova, è l’unica che abbia mai tifato. Sono veramente triste, la terra è già martoriata e aveva nel Catania il suo senso di rivalsa. Conosco i catanesi e il loro cuore, risorgeranno dalle ceneri com’è scritto sulle porte della città. Torneranno, ci vorrà tempo e la ferita è grande. La cosa che mi ha fatto arrabbiare è sapere di certi pupazzi che hanno inscenato tragicommedie che non dovrebbero avere nulla a che fare con il calcio e che purtroppo sono ricorrenti. Non si capisce come siano sempre gli stessi a girare lì intorno, mi ricordano vecchi politici italiani… Il Catania era una realtà in grande difficoltà ma di enorme dignità, vedere certi proclami è stata veramente una grande mancanza di rispetto. Per il resto so che torneranno e io, per Catania, ci sarò sempre”.

