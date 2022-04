EX ROSSAZZURRI – Plasmati: “Si è operato in maniera criminale nei confronti del Calcio Catania”

Anche lui ha fatto parte della storia del Catania: Gianvito Plasmati. L’ex attaccante rossazzurro ha dato il proprio contributo alla causa rossazzurra sia in Serie A che in C. E proprio Plasmati, autore dello storico assist vincente per il gol di Mariano Izco a Torino contro la Juventus nel 2009, nei giorni scorsi ha espresso un pensiero sui social a commento dell’esclusione del Calcio Catania:

“Pensare che il Calcio Catania non ci sia più riempie il cuore di tristezza. Ci sarebbe tanto da dire, ci sarebbe tanto da scrivere su chi si è reso responsabile di questo disastro, facendo nomi e cognomi, di come si sia operato in maniera criminale nei confronti del patrimonio societario e del patrimonio storico del Calcio Catania”. Plasmati aggiunge: “Un abbraccio di cuore a tutta la comunità rossazzurra con la speranza di tornare a sorridere ed esultare presto assieme.

I tifusi do catania semo tutti pari ca u catania è na squadra e serie A!!”.

