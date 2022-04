EX ROSSAZZURRI – Ricchiuti: “Catania, i ragazzi meritavano più attenzione e rispetto. I tifosi seguiranno ovunque la squadra. Li ringrazierò sempre”

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Adrian Ricchiuti si sofferma sull’esclusione del Catania dal campionato. Certo che i tifosi non lasceranno mai solo l’Elefante:

“È una notizia bruttissima, sparisce una società con una vera storia dietro. Non una storia recente, non una storia qualsiasi. Parliamo di un club che era in Serie A. È la fine di una matricola, una squadra così importante per una città altrettanto importante, come Catania. È ingiusto far morire così una squadra. È giusto ripartire con persone nuove, son certo che chi arriverà saprà riportare il Catania dove merita di stare, per la storia del club e per il pubblico”.

“C’è qualcosa che voglio dire ai tifosi. Li ringrazierò per sempre per tutto l’affetto che hanno verso di me. Loro ora si ritroveranno in una categoria più bassa. Ma io lo so, loro saranno lì. La squadra è la loro, la seguiranno da tutte le parti, ovunque, non la lasceranno mai. Perchè Catania è così, i tifosi del Catania sono così. Ho ricordi talmente belli che non me ne viene in mente uno brutto. È stato un crescendo di emozioni. È stato come avere un figlio che lo osservi mentre cresce e migliora. E questo mi rendeva sempre più orgoglioso”.

“Non ho ancora sentito nessun ex compagno riguardo il fallimento della società, però vorrei farlo. Ieri volevo chiamare Izco. C’è stata la giornata con il saluto dei tifosi e in settimana lo sentirò. L’ho visto molto abbattuto per quello che è successo. Quei ragazzi meritavano più rispetto. Non ho trovato giusto interrompere il campionato a tre giornate dalla fine, dovevano sospendere il Catania prima o direttamente al termine. È come allungare la vita a un malato per poi lasciarlo morire all’improvviso. Non puoi stroncarlo così. Questi ragazzi hanno dato tutto. Scendevano in campo e davano l’anima per quella maglia. Quei ragazzi meritavano, da parte della Federazione, più attenzione e rispetto”.

