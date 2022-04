FUTURO CATANIA: saranno almeno due le manifestazioni d’interesse

Attesa spasmodica in città per capire come ripartirà il calcio a Catania. Attraverso quali modalità e progetti, se dalla Serie D o dal campionato di Eccellenza. Si attendono le risposte della FIGC circa la disponibilità ad iscrivere una squadra rappresentativa della città di Catania in D, sulla base della richiesta formulata nei giorni scorsi dal Comune. Successivamente verrà avviata la procedura comparativa per valutare le manifestazioni d’interesse delle società sportive che presenteranno un progetto attuativo. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, saranno almeno due le manifestazioni d’interesse.

Da una parte Riccardo Gaucci. Sarebbe un ritorno dopo l’esperienza durata quattro anni (2000-2004) culminata con la promozione in B del Catania ed il mantenimento della cadetteria. Non è ancora chiaro se lo affiancheranno altri soggetti imprenditoriali oppure andrà avanti con risorse proprie. Si presenterà anche il gruppo del Nord Italia di cui vi abbiamo parlato in esclusiva nei giorni scorsi. E lo farà con il prezioso supporto di aziende estere, le quali hanno dato la propria disponibilità ad investire non solo su Catania e sul Catania, ma anche sul territorio etneo, non escludendo la possibilità di rilevare Torre del Grifo.

Molto probabilmente il Comune inserirà nel bando un progetto di azionariato popolare. Ci sono già due proposte, potrebbero non essere le uniche. La notizia certamente lieta è che c’è interesse attorno a Catania ed al Catania dopo mesi di nulla cosmico. Ma i tifosi, mai come adesso, chiedono concretezza, serietà e trasparenza. Restituendo alla città un progetto degno di una piazza importante ed affamata di calcio.

