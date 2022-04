GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Catania? Quando muore un club con questa storia c’è solo tristezza…”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli torna sul caso Catania, ai microfoni di tuttoc.com: “Penso che il Catania avrebbe potuto terminare la stagione se prima la Sigi e poi le fasi successive fossero state realtà consistenti. Questo purtroppo non si è verificato. Devo dire anche con mancanza di impegni che la città di Catania aveva manifestato a un certo punto. O non ci si è fidati o si è allentata questa voglia. Quando muore un club con questa storia c’è solo tristezza. In Sicilia è un’ecatombe di club falliti o spariti? Questa era la storia di qualche anno fa. Negli ultimi due anni abbiamo avuto due storie: il Trapani e il Palermo. Con i primi c’è stata la tristezza per l’esclusione ma anche la soddisfazione che le regole funzionano. Il Trapani venne eliminato grazie a una regola nuova: con due stipendi saltati, finisce tutto. L’obiettivo non è portare tutti i club fino alla fine ma fare in modo che venga garantita fino alla fine la regolarità. La stessa cosa per certi aspetti vale per il Catania”.

