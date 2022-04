GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Destino Catania legato al Tribunale, esclusione a tre giornate dalla fine renderebe tutto più sofferente”

Ai microfoni di TA TA TA Live, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto in prima persona per dire la sua sul caso Catania e sulla possibile esclusione degli etnei dal torneo. Ecco quanto evidenziato da forzapalermosempre.com:

“Intanto mando un pensiero caloroso alla città di Catania e ai tifosi. È una pagina dolorosa che va avanti da mesi ormai. Le responsabilità sono di tanti. Immagino che se non ci fosse stata la vicenda Covid, periodo nel quale sono state abbassate molte barriere riguardo le iscrizioni, usando il condizionale, penso che il Catania non si sarebbe iscritto. È ancora aperta una lunga vicenda, ancora in corso, dell’esercizio provvisorio. Un danno per Catania ma anche per tutti i club di Lega Pro-Girone C. Con le regole nuove, entrate in vigore tre anni fa, si può essere esclusi dal campionato anche durante il torneo, come successo l’anno scorso con il Trapani. Il punto è che ci troviamo a 3 giornate dalla fine e questo rende tutto più sofferente”.

“Il no alla richiesta della Curatela di un intervento della Lega per far terminare il campionato al Catania? La regola dice che se dessimo dare contributi finanziari a una squadra, li dovremmo dare poi a tutti. Altrimenti si falserebbe anche così la regolarità del campionato. Il Tribunale Fallimentare di Catania è l’unico che può revocare l’esercizio provvisorio. Solo in quel momento entra in gioco la Federcalcio e la Lega e a quel punto ci si muoverebbe verso la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dal campionato. Speriamo intervengano rapidamente. Si è andati incontro a personaggi impresentabili, quando come sistema dovremmo lavorare e aver presente il bello del calcio e allo stesso tempo una regolarità”.

