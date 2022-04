GIOVANILI E FEMMINILE CATANIA: lettera di ringraziamento dei genitori

I genitori dei ragazzini che hanno frequentato la Academy del Calcio Catania e dei calciatori tesserati con le formazioni giovanili e le squadre del settore femminile hanno scritto una lettera di ringraziamento:

“Noi, genitori dei bimbi iscritti all’Academy Calcio Catania e dei ragazzi in forza alle squadre giovanili rossazzurre, incluse le sezioni femminili, intendiamo esprimere un sincero ringraziamento ai Responsabili, ai Dirigenti e a tutti i Tecnici e Collaboratori delle squadre sopra citate e agli istruttori della scuola calcio. È noto a tutti come le vicende del Calcio Catania abbiano causato un notevole danno economico e professionale a queste persone. Nonostante tutto ciò, gli stessi si sono messi a disposizione gratuitamente affinché i nostri figli potessero completare la stagione e noi genitori non ci trovassimo costretti a cercare una soluzione di emergenza. Noi avevamo trovato il modo di garantire agli istruttori un rimborso economico, per evitare che si sobbarcassero ancora altre spese a fronte di nessun rimborso ricevuto, ma purtroppo non sarà più possibile. Prendiamo atto dell’impossibilità di far proseguire ai nostri figli il loro percorso per il diniego dell’utilizzo dei campi, inizialmente concessi dall’attuale gestore a titolo gratuito e non più disponibili per ragioni indipendenti dalla volontà dello stesso. Tutte queste persone meritano comunque il nostro grazie”.

