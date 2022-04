GRECO: già a disposizione per Vicenza-Perugia, stesso numero di maglia di Moro

Primi allenamenti ed una notizia piacevole per Jean Freddi Greco: sarà disponibile per il match di Serie B Vicenza-Perugia, in programma lunedì 18 aprile. L’ormai ex calciatore del Catania, a distanza di pochi giorni dall’addio forzato al club etneo potrà così regolarmente scendere in campo, in virtù del fatto che il cartellino apparteneva già al Vicenza ed era in prestito ai rossazzurri. La Federcalcio ha dato l’ok. Curiosità: il club veneto ha comunicato che Greco indosserà la maglia numero 24. Non è un caso visto che il 24 è proprio il numero di maglia fortunato scelto dall’amico Luca Moro tra le fila del Catania, capace di siglare 21 gol in questa stagione.

