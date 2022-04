IZCO: “I fondi per giocare domani c’erano, non ho capito perchè non ci hanno permesso di continuare”

L’ormai ex centrocampista rossazzurro Mariano Izco, fresco di svincolo, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com dopo l’esclusione del Catania: “Non ho capito perché non ci hanno permesso di continuare, i fondi per giocare domani contro il Latina c’erano: poi non so dire se saremmo andati avanti, ma per domani non mancava nulla, e saremmo potuti scendere in campo vedendo poi quel che sarebbe successo lunedì. Siamo tutti molto delusi, c’è grande amarezza: non sappiamo ancora alcune dinamiche e il perché di alcune scelte, ma ripeto che c’è molta delusione. Forse domani ci troveremo allo stadio per salutare i nostri tifosi, nessuno meritava questo. Tanto valeva, a questo punto, che il Tribunale ci fermasse a dicembre, non a tre gare dal termine del campionato”.

