LA SICILIA – Baiocco: “Catania brillerà più di ieri. Tornerei con un progetto che rispecchi i miei valori”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’ex centrocampista rossazzurro. Davide Baiocco parla di “cattiva gestione”, con riferimento all’epilogo della vicenda Catania.

“Ci sono molteplici fattori che meritano attenzione e non sono stati curati – spiega – Ancora oggi mi chiedo se ha prevalso più la mancata voglia di “fare” o l’impossibilità di fare le cose. La storia di questa piazza merita la più bella delle ripartenze, con le persone giuste. E con lungimiranza, considerando Catania come organizzazione che va sviluppata con mentalità imprenditoriale aperta e la corretta scelta degli uomini. Costituendo un ambiente che coniughi esperienza, competenza e qualità creando una sinergia creativa, unione di intenti nei progetti e nelle idee da mettere in pratica”.

“Se mi piacerebbe tornare a Catania? Se trovassi persone con voglia di costruire perchè no. Per Catania lo farei e solo per un progetto totale che rispecchi i miei valori. Molte delle disgrazie delle società vengono date dallo stato emotivo di chi amministra, anche a Catania questo ha pesato. L’aria che si è respirata negli ultimi anni non è stata buona: il passato è grande insegnante, ma guai a vivere troppo nel passato. Catania non ha nulla in meno ad altre città blasonate d’Italia, oggi il catanese deve essere fiducioso che Catania ripartirà e brillerà più di ieri. Anche con figure che diano la giusta importanza alla comunicazione, ai social, ai rapporti di collaborazione con il territorio attraverso un piano a lunga scadenza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***