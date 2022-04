LA SICILIA – Greco: “Catania, mi trovo alla grande. Non ci poniamo limiti. I tifosi la nostra forza”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Dopo avere ribadito la propria soddisfazione per il ritorno in azzurro (sognando approdo nella Nazionale maggiore), esperienza peraltro vissuta con Luca Moro condividendo la camera con un rapporto che si è consolidato, Jean Freddi Greco si è soffermato sulla stagione rossazzurra:

“Non mi aspettavo di fare così bene. Il campionato è difficile, qui c’è più lotta e un giovane cresce maggiormente. Mi trovo alla grande, Catania rappresenta la mia rampa di lancio. Possiamo dare ancora moltissimo e raggiungere un risultato importante. Abbiamo avuto la forza di compattarci e giocare partite importanti in un contesto quasi impossibile, non ci poniamo limiti”.

“Ho capito subito che Catania è attaccata in modo speciale a questi colori ma non mi aspettavo un legame così forte e a lungo andare ho scoperto tutta la passione dei tifosi. Il nostro pubblico è sempre il nostro uomo in più e sono sicuro ci sosterrà ancora. Tra una difficoltà e l’altra, siamo compatti e ognuno si aiuta a vicenda. Perchè si fatica a trovare investitori a Catania? Non capisco come faccia la gente a non rendersi conto del potenziale di questa città. Dovrebbero puntarci molto, è un ambiente che regala tante emozioni e soddisfazioni”.

