LA SICILIA: il Tribunale dichiara decaduta la trattativa con Mancini

Il Tribunale ha dichiarato decaduta la trattativa con l’imprenditore Benedetto Mancini per la cessione del ramo d’azienda del Calcio Catania, dichiarato fallito il 22 dicembre. In mattinata il manager romano era atteso in città per le 11 ma non si è presentato. E’ quanto si legge nell’edizione online del quotidiano La Sicilia.

A questo punto tifosi, città e squadra si chiedono quali saranno le sorti del Catania quando mancano pochissime giornate al termine della tormentata stagione 2021/22. Nelle prossime ore verrà comunicata la decisione da parte del Palazzo di Giustizia.

