LEGA PRO: auguri di buona Pasqua ai tifosi di tutti i club… tranne al Catania

L’immagine di un uovo di Pasqua con i loghi rappresentativi dei club che fanno parte del campionato di Serie C 2021/22 e gli auguri da parte della Lega Pro. Iniziativa che più di qualche tifoso del Catania individua come una mancanza di stile, nella misura in cui non viene fatta menzione alcuna della squadra rossazzurra, che fino a quattro giornate dal termine ha preso parte al torneo.

Vero è che il Catania è stato escluso dal campionato (che risulta palesemente falsato, classifica alla mano) ma, forse, sarebbe stato più rispettoso nei confronti dei tifosi etnei non rimuovere dalla grafica i colori rossazzurri.

