MAIORANO (ex Juve Stabia): “Catania, meno pressione dei tifosi e squadra più serena”

Ai microfoni di Passione Gialloblù, trasmissione a cura della redazione di Stabia Channel, interviene Stefano Maiorano, calciatore attualmente in forza all’Akragas che ha vestito varie casacche tra cui quelle di Catanzaro, Juve Stabia e Messina. A proposito della situazione vissuta dal Catania, Maiorano si esprime in questi termini: “Catania è una piazza importante, che ha fatto un altro tipo di calcio. In questo momento i giocatori non avvertono il peso della pressione dei tifosi di vincere a tutti i costi, al contrario di quanto sarebbe accaduto se l’obiettivo fosse stato quello di vincere il campionato. Allora in quel caso ci sarebbero state contestazioni. Quindi i calciatori si sentono più liberi di giocare, gli riesce un pò tutto. Al di là dei risultati i tifosi stanno dalla loro parte, instaurando un buon feeling con i giocatori. A volte queste situazioni possono essere positive per la squadra”.

