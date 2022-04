MANCINI: oggi il giorno della verità?

Ci siamo, lunedì 4 aprile 2022: la data che tutti aspettavano dopo il comunicato stampa diffuso dal Tribunale di Catania è arrivata. E’ il giorno della verità per capire quali saranno in positivo o in negativo le sorti del ramo sportivo del fallito Calcio Catania? Naturalmente tutti i tifosi rossazzurri si augurano di sì, per chiudere in qualche modo un capitolo triste e rovinoso di storia pallonara in città.

Benedetto Mancini è chiamato ad incontrare la curatela, che dovrà relazionare al tribunale circa lo stato delle cose per il rogito notarile e conseguente vendita del bene, proprio oggi. Arriveranno le risposte richieste? I parametri per soddisfare curatela e FIGC saranno rispettati?

Oggi sembra essere in tal senso la giornata utile per le risposte ma non ci è dato sapere se l’attesa sarà posticipata ancora di qualche giorno. Lo scopriremo…

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***