MARIO MARINO: figura di riferimento anche per il Catania che verrà?

La tragica fine del Calcio Catania ha liberato giocatori, staff tecnico e dirigenziale. Per ripartire, sarà necessario puntare oltre che su fondamenta economiche solide anche su dirigenti scafati. Nel caso del settore giovanile, ma non soltanto, chi verrà in futuro dovrà pensare anche a dirigenti che conoscono bene il territorio. Catania, su questo fronte, ha perso talenti che si stanno già accasando in altri lidi, ma a ripartire oltre al settore giovanile, ci sarà anche la scuola calcio in tutte le fasce fino a giungere alla vetrina della Primavera. Un ruolo di fondamentale importanza in questi anni è stato rivestito da Mario Marino, dirigente silenzioso e dalle riconosciute competenze nel settore: potrebbe essere una figura di riferimento anche per il Catania che verrà.

