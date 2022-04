MORO: il Sassuolo fa domanda per poterlo fare giocare subito, ecco il nodo da risolvere

Il Vicenza è riuscito ad ottenere l’ok dalla FIGC per poter essere subito disponibile, dopo averlo acquistato a gennaio e ceduto, in prestito al Catania. Parliamo di Jean Freddi Greco, che ha già effettuato i primi allenamenti con i biancorossi e potrà scendere in campo da lunedì contro il Perugia. Il Sassuolo vorrebbe seguire la stessa procedura con Luca Moro, tecnicamente prestato al Catania dopo averne acquisito il cartellino. I neroverdi hanno formulato la richiesta alla Federazione ma, come sottolineano anche i colleghi di sassuolonews.net, Moro ha già indossato la maglia di Padova e Catania in questa stagione e, da regolamento, non potrebbe giocare nello stesso anno con tre squadre diverse. Il giocatore rischia di pagare caro quei soli 3 minuti in campo in Renate-Padova del 28 agosto, prima del trasferimento a Catania. Ora bisognerà capire se, visto il fallimento del Catania, la FIGC considererà nulla la stagione di Moro con i rossoazzurri e quindi agli atti risulterebbero solo i 3 minuti con il Padova.

