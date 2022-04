MULARONI: “Rimpianto e soddisfazione, potevamo sfruttare meglio le ripartenze. Sipos-Moro soluzione utile, Piccolo uno dei leader”

Parola a mister Luciano Mularoni, che ha sostituito in panchina lo squalificato Francesco Baldini in occasione del match di Potenza. Queste le parole di Mularoni nel post gara riprese dalla nostra redazione:

“Il 2-2 finale è l’ulteriore conferma di quel che è questo gruppo. Nonostante un secondo tempo non bello da parte nostra, abbiamo acciuffato un risultato molto importante, un punto assolutamente voluto. I ragazzi ci hanno provato e, come sempre, anche chi entra dalla panchina fa la differenza. A conferma che possiamo contare davvero su tutti”.

“Nella ripresa non c’è stato un calo da parte nostra ma è cambiato l’andamento della gara. Non voglio dire che sia stata condizionata dalla guida arbitrale, ma si è smesso un pò più di giocare. Loro, inoltre, fisicamente sono una squadra forte e queste palle continuamente avanti sull’attaccante alto 2 metri ci hanno messo un pò in difficoltà. Lo sapevamo e tutto sommato avevamo tenuto abbastanza bene. Abbiamo preso il primo gol su palla inattiva, ma il calcio d’angolo è stato regalato perchè era molto evidente che non andava concesso. Pareggio in un ambiente difficile, loro una volta trovato il gol hanno ricavato ancora più forza. Noi abbiamo avuto un momento in cui non siamo stati molto brillanti. Però bravissimi alla fine i ragazzi a riacciuffare il Potenza portando a casa un punto su un campo non facile“.

“La nostra mentalità è quella di andare in ogni campo per provare a vincere. Personalmente è un rimpianto non avere vinto ma riacciuffare una partita così nel finale dà soddisfazione. Alcune ripartenze potevamo sfruttarle meglio perchè loro lasciavano tanto spazio dietro e lo sapevamo perchè volevano assolutamente vincere. Pazienza. Sipos-Moro insieme? Sipos è quello che sta un pochino meglio per quanto Luca anche stavolta per me abbia fatto una buonissima partita perchè lavora tantissimo per la squadra. Con Sipos si trova bene, quando hanno giocato assieme degli spezzoni spesso sono andati a segno. Si è concretizzato meno di quello che si sperava ma entrambi in coppia sono una soluzione che in questo momento ci dà una mano“.

“Piccolo? Purtroppo ha incontrato problemi fisici, spesso ha avuto poco tempo per mettersi in mostra ma è un calciatore importante nel gruppo anche quando non gioca. E’ di personalità, uno dei leader della squadra insieme ad altri. Ci aiuta comunque. Mi fa molto piacere che abbia fatto gol perchè se lo merita. Lui è uno che in campo lavora sempre forte. Obiettivo playoff? L’obiettivo è ottenere i tre punti domenica prossima contro il Latina“.

