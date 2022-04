ASS. PARISI: “Momento del silenzio, ci sarà da ricostruire”

L’assessore allo sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, ha diffuso sui social il suo commento circa i fatti delle ultime ore che riguardano il Calcio Catania.

“Questo non è il momento dei commenti e delle disamine – scrive Parisi su Facebook -. Questo è il momento del silenzio e del dolore. Dolore per una storia che si chiude definitivamente, per un pezzo della nostra vita che va in archivio. E per tanti amici che perdono il lavoro. Ho vissuto queste ore convulse a stretto contatto con Maurizio Pellegrino. A lui, e non solo a lui, va il mio pensiero e il mio abbraccio. Anche l’ultimo tentativo di salvataggio, al quale io stesso ho partecipato attivamente, è andato a vuoto. Il senso di scoramento che pervade tutti noi tifosi rossazzurri non ha bisogno di essere descritto. Ci sarà da ricostruire, ma prima di farlo, imparando dagli errori commessi, che si renda omaggio ai colori del nostro cuore, a quello che hanno rappresentato, alle emozioni che ci hanno regalato. E’ stato un lungo viaggio. Ed è stato meraviglioso averlo compiuto”.

