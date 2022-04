PERINETTI: “Dispiace per Catania. Non avrei detto no…”

Il dirigente Giorgio Perinetti aveva incontrato Benedetto Mancini per un suo eventuale approdo al Catania, ma sappiamo bene com’è andata a finire. Lo stesso Perinetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema, ai microfoni di tuttomercatoweb.com: “Avevo detto a Mancini: ‘prima diventi proprietario e poi se ne parla’. Non potevo certo parlare con una persona che non era ancora proprietaria. Dispiace per Catania… non avrei detto di no, a prescindere dalla categoria. Il mio futuro? Vedo ciò che si fa da altre parti e rimango sconcertato, scelte e situazioni varie. Non è una critica. Ma penso ancora di poter dare tanto”.

