POTENZA-CATANIA: come cambia la storia del match. Primo 2-2 al “Viviani”, bilancio favorevole agli etnei

Il Catania è tornato a far visita al Potenza, cercando una nuova vittoria in terra lucana. Non è arrivata, dopo il momentaneo vantaggio di Sipos. Anzi, i rossazzurri hanno rischiato di perdere ma all’ultimo istante ci ha pensato Piccolo a regalare il pari siglando il definitivo 2-2. Un risultato, questo, che non si era mai concretizzato nella storia dell’incontro dagli anni ’30 in poi.

Era già successo, invece, che la partita fosse caratterizzata da quattro reti: 3-1 nel campionato di C 2018/19 (grazie alle reti di França, Strambelli e Guaita, di capitan Biagianti il gol della bandiera per gli etnei con un gran destro da fuori area che si insaccò sotto l’incrocio); 0-4 in Coppa Italia 1964/65 (gol di Lampredi, doppietta di Danova e rete di Calvanese). Addirittura otto i gol nel torneo di Serie C 1941/42: marcatori catanesi Caposciutti (doppietta), Presselli (due gol anche per lui), Koenig (tripletta); di Borromeo l’unica rete potentina.

Confermata la differenza reti favorevole al Catania (+8) con un totale di 26 gol inflitti al Potenza e 18 subiti. Quattro i pareggi. Rimane fermo a 7 il computo delle vittorie catanesi al “Viviani” contro le 5 affermazioni potentine. Catania imbattuto per il terzo confronto consecutivo in Basilicata dopo lo 0-1 risalente al 20 dicembre 2020 (decisivo il gol di Sarao a pochi minuti dal 90′) e l’acuto dell’anno precedente (1-2) ai Quarti di finale di Coppa Italia Serie C (Di Piazza e Biondi a segno per i rossazzurri, França per i padroni di casa).

