POTENZA-CATANIA: probabili formazioni. Spazio per Ercolani, rientra Greco

Cresce l’attesa per la delicata sfida del “Viviani” tra Potenza e Catania. Il match in terra lucana sarà estremamente importante per entrambe le compagini, visto che sia i rossoblu che gli etnei hanno necessità dei tre punti. In caso di successo infatti i leoni lucani si staccherebbero dalla Paganese al 17ª posto, avvicinandosi ulteriormente alle soglie della salvezza diretta. In caso di exploit degli ospiti invece, in base ai risultati delle altre compagini l’Elefante potrebbe anche ritrovarsi all’ottavo posto, scavalcando in un colpo solo un manipolo di quattro squadre.



In casa potentina rientrano dalle squalifiche sia il portiere Marcone che, soprattutto, il capocannoniere Luigi Cuppone, autore fin qui di 7 reti e 2 assist in 11 gare e vero trascinatore dei rossoblu. In dubbio il difensore Gigli, da non escludere l’utilizzo di una difesa a 4 da opporre al team rossazzurro. In porta dovrebbe dunque ritornare Marcone, ma attenzione ad una possibile riconferma del giovane Greco, davanti a Coccia e Zampano (o Nigro) esterni ed il duo Matino-Cargnelutti coppia centrale. A centrocampo oltre al grande ex Rosario Bucolo ci sarà spazio anche per Sandri. Out Zenuni, assenza pesante. Guaita, Burzio e Cuppone potrebbero supportare Romero.

Catania che recupera i nazionali Greco e Moro ma dovrà fare a meno di mister Baldini, Lorenzini, Claiton (squalificati per un turno) e degli infortunati Sala, Pino e Bianco. Ercolani affiancherà Monteagudo in difesa con Stancampiano in porta. Sipos e Moro si contenderanno una maglia da titolare. Il croato sta vivendo un ottimo momento di forma ed è andato a segno nelle ultime due trasferte giocate (Vibonese ed Avellino), invece il bomber patavino, a secco dallo scorso 6 Febbraio (Turris-Catania 1-3), è stato raggiunto in vetta alla classifica marcatori dal palermitano Brunori e quindi potrebbe avere un impeto d’orgoglio in questo finale di torneo ritrovando il feeling con la porta avversaria. A meno di indisponibilità dell’ultima ora non dovrebbero esserci cambiamenti negli altri reparti.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Daniele Rutella (Enna), coadiuvato dagli assistenti Fabio Mattia Festa (Avellino) e Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata). Quarto ufficiale Domenico Mallardi (Bari). L’incontro sarà visibile online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero), radiofonicamente su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

Di seguito le probabili formazioni di Potenza-Catania:

Potenza (4-2-3): Marcone (Greco); Coccia, Matino, Cargnelutti, Zampano; Sandri, Bucolo; Guaita, Burzio, Cuppone; Romero.

Catania (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Russini, Moro (Sipos), Biondi.

