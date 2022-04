ROPOLO: “Catania, scelta che rifarei cento volte. Mancini, sapevamo che potessero esserci problemi…”

Quando è stato chiamato in causa, ha dato il suo contributo. Il difensore Paolo Ropolo commenta così, ai microfoni di tuttoc.com, la cancellazione del Calcio Catania e l’esperienza vissuta in maglia rossazzurra:

“Sono arrivato a settembre, ero carico e motivato per un’esperienza importante. E’ un peccato che non ci abbiano permesso di finire la stagione e centrare l’obiettivo playoff. Colgo quest’occasione per fare un ringraziamento allo staff e tutto il resto del personale che ha lavorato al Catania. Mancini? Abbiamo sperato, essendo una persona ‘chiacchierata’ sapevamo potessero esserci problemi. Pur di non fallire ti aggrappi a tutto, ma il dubbio su di lui c’è sempre stato. Abbiamo atteso la sentenza, ma erano stati raccolti dei fondi per andare comunque in trasferta. C’erano sensazioni positive, poi è arrivata la sentenza. Sono triste per i catanesi, il Catania è arrivato alla fine di un ciclo, nel quale ha giocato in Serie A e ha disputato annate importanti. Questa città si merita molto altro, ha una grande passione e deve tornare dove merita. Cosa mi porto dietro da questa avventura? Tantissimo, è stata la prima esperienza in una città importante. I tifosi sono sempre stati con noi. Ho avuto uno staff e compagni straordinari. Si è creato un bel gruppo e abbiamo fatto un lavoro veramente speciale: si sono creati rapporti importanti nelle difficoltà. Quella di Catania resta un’esperienza che non rinnego e che rifarei altre cento volte”.

